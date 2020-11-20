Pazarcık’ta Yazar-Okur Buluşması

Büyükşehir tarafından düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Pazarcık Belediyesi konferans salonunda Yazar Okur Buluşması gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 15:32
Pazarcık’ta Yazar-Okur Buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ilçelerdeki etkinlikleriyle devam ediyor.Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi konferans salonunda Yazar – Okur Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.Yazar Lyudmila Diadchenko, Şair Dannybal Reyes Umbría ve Yazar Mehmet Özger’in katılımlarıyla gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü ve çevirmenliğini Esra Arı üstlendi. Dünya edebiyatından farklı isimlerin katıldığı etkinlikte edebiyat dostları bir araya geldi.

#Pazarcık Belediyesi #YazarOkur Buluşması
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