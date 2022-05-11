Pazarcık’ta "Yeteneğini Keşfet" Projesi Kapsamında Program Düzenlendi
Gençlik ve Spor İl-İlçe Müdürlüğü ve Pazarcık Belediyesi iş birliğinde "Yeteneğini Keşfet" projesi kapsamında program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.05.2022, 15:35 11.05.2022, 18:35
Çocuklara yönelik yapılan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programına Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa DAĞLI katılım sağladı.
Programda bir açıklama yapan İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa DAĞLI “bu projeye önem veriyoruz çünkü çocuklarımızın hangi branşlarda yetenekli olduklarına dair bakanlık verileriyle sağlam adımlar atmış oluyoruz” dedi
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da Pazarcık belediyesi olarak spor bizim kırmızı çizgimiz, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla spor bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi
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