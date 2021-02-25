Pazarcık’ta yol yapım mesaisi başladı

İlçesi için gittiği Ankara’daki yoğun mesaisinin ardından Pazarcık’a dönen Başkan Yılmazcan ise muhtarlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’ü de ziyaret ederek, yol sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Havaların ısınmasıyla parke döşeme çalışmalarına başlayan Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bağlı ekipler, Eğrice Mahallesindeki yoğun mesaisine devam etti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara’ya giden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise, ilçesinin eksikleri için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile görüştü.

Ünal’ı makamında ziyaret eden Başkan Yılmazcan; ilçesine yapılan, planlanan, devam eden çalışmalar ve eksikler hakkında bilgi verdi. Ak Parti Genel Merkezindeki ziyaretinin ardından TBMM’ye geçerek TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’i de makamında ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ziyaretinin temel kaynağının ilçesiyle ilgili olduğunu belirtti.

TBMM Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’i de ziyaret eden Başkan Yılmazcan; “Çok verimli ziyaretler geçirdik. Bilindiği üzere Pandemi nedeniyle ilçemizdeki projelerimizi daha da titizlikle takip ediyoruz. Bunun için Ankara’ya giderek kıymetli Genel Başkan Yardımcımızı ve İçişleri Komisyon Başkanımızı ziyaret ederek projelerimizle ilgili fikirler verdik ve destek istedik. Hepsine verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Dedi.

Pazarcık’a döndükten sonra önce Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle Grup Toplantısına ardından Meclis toplantısına katılan Başkan Yılmazcan, Yukarı Höcüklü Mahalle Muhtarı Vakkas Yürek ve Ak Parti Pazarcık Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kantarcı’yla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti. Ziyarette Yukarı Höcüklü Mahallesine yapılan hizmetler için teşekkür eden Başkan Yılmazcan’ın, diğer mahallelerin eksikleriyle ilgili ise fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.