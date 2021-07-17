Pazarcıkta yolların standartları yükseltiliyor
Büyükşehir ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde pazarcık ilçesi Bağdınısağır ve Mehmet Emin Arıkoğlu mahallelerinde yapımına başlanan 3 KM'lik sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2021, 16:34 17.07.2021, 17:00
Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan devam eden çalışmaları İlçe Kaymakamı Adil Nas, MHP İlçe Başkanı Yusuf Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile birlikte yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan başkan Yılmazcan Pazarcık için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.
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