Pazarcık’taki parklarda , kahramanların isimleri ölümsüzleştiriliyor

Pazarcık eğitim camiasının başarılı isimlerinden biriyken Pazarcık’ta hemşerilerinin teveccühü ile Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Yılmazcan, Pazarcık Belediyesinin yaptırdığı sosyal tesis ve Büyükşehir Belediyesinin hizmete açtığı parkta şehitlerin isimlerini yaşattı.

Pazarcık Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılmayı bekleyen Sakarkaya Mahallesi Sosyal Tesise 1997 yılında sınır ötesi harekatta şehit düşen Tankçı Er Adem Kutlu, Ahmet Bozdağ Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan parka ise İstanbul’da devriye görevinde iken trafik kazası sonucu şehit olan İlhan İlmeç’in isimleri verildi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, sınır içi ve sınır dışında kahramanca mücadele ederken şehit düşen güvenlik görevlilerini unutmadı. Şehitlerin isimlerini Pazarcık’ta yaşatmaya devam eden Başkan Yılmazcan; “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Vatan, millet, bayrak için canını ortaya koyan şehitlerimizin isimleri her yerde yaşamalı, onların hayatı yeni nesle örnek olmalı. Bugün evlerimizde rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde oturabiliyorsak, huzurlu yaşayabiliyorsak güvenlik güçlerimizin bunda büyük fedakarlıkları vardır. Pazarcık Belediyesi olarak yaptığımız Sakarkaya Mahallesi Sosyal Tesisimize Sınır Ötesi Harekatında şehit düşen Hemşerimiz Adem Kutlu kardeşimizin, Büyükşehir Belediyemizin Ahmet Bozdağ Mahallesinde yaptığı parka ise İstanbul’da görev başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen hemşerimiz İlhan İlmeç şehidimizin ismini verdik.” Dedi.

Başkan Yılmazcan, Pazarcık’ta proje üretip hizmet yapmaya devam ettiklerini ve yapacakları tesislerde de yine Pazarcıklı olup, yurt içi ve yurt dışı görevlerde şehadete ulaşan güvenlik görevlilerin isimlerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit Tankçı Er Adem Kutlu: 24.05.1997 tarihinde sınır ötesi operasyon kapsamında Kuzey Irak’ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Şehit Polis Memuru İlhan İlmeç: 07.08.2008 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Tim Amirliği emrinde iken devriye görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştu.