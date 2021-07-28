Pazarcık’taki üst yapı çalışmalarında sona gelindi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Pazarcık ilçesi Kartalkaya Caddesi’nde başlattığı 22 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 4 kilometrelik arterdeki yenilemeyle birlikte yayalar için geçiş güvenliği sağlanmış olacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentte altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesinin ana arterlerinden Kartalkaya Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 4 kilometrelik uzunluğa sahip arterde yapılan çalışmayla yaya geçişlerinde güvenlik artırılıyor. Toplamda yaklaşık 2,5 Milyon TL yatırım bedeli bulunan projede caddedeki çalışmalar tek yönlü olarak tamamlanırken, diğer istikametin de kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor.
Trafikte Güvenlik Önceliğimiz
Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Kartalkaya Caddesi’ndeki projemizle birlikte yaya, engelli ve trafik akışında güvenliği üst seviyeye çıkarıyoruz. Özellikle yaya yollarımızda, nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu uygulamalarla vatandaşlarımızın geçişlerini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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