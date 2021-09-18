Pazarcık’tan hizmet teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı makamında ağırladı. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mahmut Yıldırım ve Pazarcıklı İşadamı Mahmut Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Güngör’e teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Yılmazcan, “Hürriyet Mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin yapımını tamamladığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. Desteklerinden ve misafirperverliginden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.