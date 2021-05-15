Pazarcılar Bu Hafta Umduklarını Bulamadı!

İçişleri bakanlığını genelgesiyle bu hafta da açılan Pazar yerlerinde pazarcı esnafları umduklarını bulamadı.

Geçen hafta vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan cumartesi pazarında, tezgah sayıları arttırıldı ama müşteri yok denecek kadar azdı.

Pazarcılar satış olmadığı takdirde ellerinde kalan ürünleri “ya atacağız yada atacağız” diye sitem ettiler.