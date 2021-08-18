Pehlivanlar, 46'ncı kez Afşin er meydanında güreşecek!
46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, 21 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilecek.
46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, 21 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi tarafından Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda düzenlenecek organizasyona, yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, düzenlediği basın toplantısında, Ata sporu güreşin Afşin'de yerinin ayrı olduğunu söyledi.
"Pehlivanlarımız 9 sıklette birbirlerinin sırtını yere getirmek için mücadele edecekler. Afşin'de yapılan her güreş organizasyonu Türk güreşine bir katkı sağlıyor. İnşallah bu organizasyonumuz da Afşin'de yeni güreşçilerimizin yetişmesine vesile olacak. Şimdiden tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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