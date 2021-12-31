Pehlivanlar, Başkan Güngör’ü makamında ziyaret etti!
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş çok büyük bir spor etkinliğine imza atarak Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 14:42 31.12.2021, 17:48
Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Türkiye Büyükler Serbest Güreş şampiyonası genel klasmanda dereceye giren sporcuları kabul etti.
Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Güngör Bu Şampiyonanın Kahramanmaraş’a çok büyük değer kattığını belirtti.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kent de ilk defa böyle bir şampiyona düzenlendiğini söyleyerek çok büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti.
Şampiyonada dereceye giren Güreşçi Nuri Temur kahraman şehre kahraman şehre yakışacak şekilde başarılar elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
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