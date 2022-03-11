Perakende satış noktalarında 'balık boyu' denetimi yapıldı

Çalışanların evrakını inceleyen ekipler, balık boylarını da tek tek ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.





Kaçak avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan faaliyetlerde koşullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.





İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında Kahramanmaraş genelinde yaklaşık bin adet denetim yapıldığını. Tüketicilerin güvenli gıda tüketmesi adına 2022 yılında da bu denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

"İlimiz merkezinde bulunan 23 adet su ürünleri perakende satış yeri periyodik olarak boy, tür ve zaman yönünden su ürünleri kontrol ekiplerimizce denetlenmektedir. 2021 yılında ilimiz genelinde yaklaşık 1000 adet denetim gerçekleşmiş olup sürdürülebilir balık üretiminin sağlanması ve tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmesi adına 2022 yılında da bu denetimler devam etmektedir." dedi.





Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık tüketiminin özendirilmesi ve artırılması adına Kahramanmaraş'ta 14-18 Mart tarihleri arasında etkinlikler düzenleyecek.

İlk ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, su ürünleri konusunda bilinçlenmesi, su ürünleri tüketimine özendirilmesi ve insan sağlığına faydalarını anlamaları adına, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerindeki tüm İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin çizecekleri, su ürünleri, balık, balıkçılık temalı resimler kendilerine ödül olarak geri dönecek.



Etkinlikte; Öğrenciler, çizmiş oldukları resimleri Onikişubat İlçesi sınırlarındaki herhangi bir su ürünleri perakende satış yerine velileri ile birlikte gelerek, yapacakları balık alışverişlerinde %10 indirim kazanacak. Öğrencilerin balık tüketime özendirilmesi ve genç bireyler üzerinde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, yapılacak olan etkinlik hakkında şunları söyledi: "İlimizde kişi başı yıllık balık tüketim miktarı yaklaşık 2,0 kg seviyelerindedir. Ülkemizde bu oran 7-8 kg orasındadır. İl tarım ve orman müdürlüğü olarak balık tüketimini özendirmek, artırmak için bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda da ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm okullarımızdaki öğrenciler çizdikleri balık resimleri ile Kahramanmaraş’ta bulunan 23 adet perakende satış noktasında indirim kazanacaklardır. Bu kapsamda da bu şeklide bir etkinlik planladık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum."