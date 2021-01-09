Periyodik muayene başvuruları başladı!
Büyükşehir Belediyesi, ölçü ve tartı aletlerinde periyodik muayene müracaatlarının başladığını açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2021, 11:40
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında muayene ve damgaya tabi ölçü ve tartı aletlerinin muayene başvurularının başladığını bildirdi. Bu kapsamda, 2 bin kilograma kadar mekanik terazi ve baskül, 2019 yılı ve önceki yıllar damgalı masa, asma ve ibreli tip teraziler ile tek kollu kantarların özelliklerini bildirir müracaat formlarıyla başvuru yapılması gerektiği duyuruldu. Duyuruda, muayene başvuruları için verilecek müracaat formlarının 27 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.
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