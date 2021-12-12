Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası"nın final etabı gerçekleşti!

Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu şampiyona da kıyasıya mücadele 2. Gününde de devam etti.

Seyircilere açık olarak gerçekleştirilen yarışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1,8 kilometrelik seyirci etabı 3 kez geçildikten sonra akşam yapılacak ödül töreniyle şampiyon belli olacak.