Petrol boru hattında soğutma çalışmaları tamamlandı!

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi’nde yer alan petrol boru hattında bilinmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıkmıştı. Gaziantep-Kahramanmaraş yoluna sıçrayan yangın nedeniyle Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri, saatler süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, yetkililer hasar tespit çalışmasına başladığı öğrenildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Ayrıca, petrol boru hattındaki patlama ve yangın sonrası Pazarcık-Malatya karayolu ulaşıma kapalı olduğu, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun açık ama zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanmayan 200 mahalle yolunun açılması için karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.