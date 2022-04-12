Peyzajcılara talep arttı!
Bahçe severlerin en çok meşgul oldukları ve bahçelerini yaza hazırladıkları bahar aylarında, Toprağın da ısınmaya peyzajcılara talep arttı.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 15:13 12.04.2022, 18:07
Peki bu mevsimde ekilmesi gereken bitkililer hangisidir, saksıya mı yoksa bahçeye mi ekilmelidir sizin için araştırdık.
Tabi iş ekmekle bitmiyor, bitkilerini bakımlarına dikkat etmekte çok önemli.
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