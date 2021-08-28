Piazza'da 30 Ağustos kutlaması...

Bu kapsamda sosyal belediyeciliğin öncülerinden Onikişubat Belediyesi de kutlama etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenliyor.

Onikişubat Belediyesi iştiraklerinden Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Piazza alışveriş ve yaşam merkezi etkinlik alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerle onların gönüllerine girdi.

Etkinliğe katılan çocuklar Onikişubat Belediyesine teşekkür ederek çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.