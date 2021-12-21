Piliç yetiştiriciliğine % 50 hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2022 başvuru döneminde ülkemizde sadece Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu Altı ilde Etlik Piliç Yetiştiriciliği konusunda hibe desteği verilmektedir.

Kahramanmaraş’la birlikte Osmaniye, Adana, Hatay, Kilis ve Gaziantep illerinde yapılacak Broyler yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon projelerine %50 hibe desteği verilmekte olup, başvuruları kabul edilmektedir.

Sektörün öncülerinden olan bir firma tarafından Kahramanmaraş’ta kurulacak olan entegre etlik piliç tesisinin, yatırım yeri alımı ile ilgili işlemlerinin bitme noktasına gelmesi, diğer firmaların da yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması yönündeki sürdürdükleri faaliyetler de göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda Broyler yetiştiriciliğinin Kahramanmaraş’ta önemli bir sektör haline geleceği öngörülmektedir.

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirasının %50’sine hibe desteği verilmektedir.

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlamış olup, 31/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.