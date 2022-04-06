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Pınarbaşı mesire alanındaki mangal yasağı, kısmi olarak kaldırıldı!

Elbistan’da vatandaşların piknik için tercih ettiği yerlerin başında gelen Pınarbaşı mesire alanındaki mangal yasağı, kısmi olarak kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 15:48
Pınarbaşı mesire alanındaki mangal yasağı, kısmi olarak kaldırıldı!

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pınarbaşı mesire alanının eski taraf olarak adlandırılan doğu yakasında mangal yakılmasına izin verileceğini söyledi.
Covid-19 salgınıyla birlikte 2020 yılında İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan karar doğrultusunda mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklanmıştı. Söz konusu mangal yasağı, geçtiğimiz yıl 1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminde de İçişleri Bakanlığı’nca kaldırılmamıştı. Bu yasak sürerken, ülkenin özellikle güney ve batı bölümlerinde etkili olan orman yangınları, birçok valiliği olduğu gibi Kahramanmaraş Valiliği’ni de harekete geçirmişti. Valilik, 1 Ekim 2021’e kadar ormanlık alanlar ile mesire yerleri ve piknik alanlarında ateş yakılmasını yasaklamıştı. 
Hem pandemi yasaklarının hafifletilmesi; açık alanda maske zorunluluğunun kalkması gibi etkenlere Ramazan ayı da eklenince vatandaşlar piknik için tek alternatif olan Pınarbaşı mesire alanının tekrar mangala açılması yönünde Elbistan Belediyesi’ne talepte bulundu. Elbistan Belediyesi de; bu kararı halkın vermesi amacıyla anket başlattı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan anket için belirlenen süre sona erdi.
Anket sonuçları ve mangal yasağının kaldırılmasına ilişkin olarak açıklamayı ise Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptı.
Başkan Gürbüz, ankete katılan vatandaşların yüzde 65,2’sinin ‘mangal yasağının kalkması’, yüzde 24,9’ünün de ‘mangal yasağının devam etmesi’ yönünde tercihte bulunduğunun bilgisini verdi.
Vatandaşların tercihini göz önünde bulundurarak eski kısım olarak isimlendirilen doğu yakasının mangal yakılmasına izin verildiğini ifade eden Başkan Gürbüz, “Pandemi ve orman yangınları ile ilgili hassasiyete binaen ülkemizdeki birçok şehirde mesire alanları ve ormanlık alanlar piknik ve ateş yakılmasına kapatılmıştı. Kahramanmaraş Valiliğimizin de bu yönde bir kararı vardı. 
Geldiğimiz noktada ise, özellikle de içinde bulunduğumuz Ramazan ayında vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmesi üzerine bir anket başlatmıştık. Anketimiz için belirlenen süre doldu. Anketimizde açılması yönünde yüzde 65,2 ve açılmaması yönünde de 24,9 oranında oy kullanıldı. Alınan bu karar, hemşerilerimize hayırlı olsun. Eski taraf olarak adlandırdığımız bölümde mangal yapılması serbesttir. Abdulhamit Han Parkı kısmındaki yasak ise sürecektir” dedi.

#Elbistan #piknik #Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #Pınarbaşı Mesire Alanı
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