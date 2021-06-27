Pınarbaşı’nda tüplü dalış etkinliği yapıldı

Elbistan’da Ceyhan Nehri’nin yeryüzüne ulaştığı noktalardan biri olan Pınarbaşı göleti, tüplü dalış (scuba diving) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 16:52 27.06.2021, 17:11
Pınarbaşı’nda tüplü dalış etkinliği yapıldı

Profesyonel dalgıçlarla birlikte Ceyhan Nehri’nin serin sularına dalan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Doğa sporu tutkunlarına potansiyelimizi tanıtmak ve şehrimizi bir çekim merkezine dönüştürmek için her türlü etkinliğin içinde olacağız” dedi.

Elbistan, birçok doğa sporunun aynı anda yapılmasına elverişli bir coğrafyaya sahip. Offroad, yamaç paraşütü, paramotor, dağcılık, trekking ve dalış gibi doğa sporlarına gönül verenler, rotayı Elbistan’a çeviriyor. Elbistan Belediyesi, özellikle tüplü dalış (scuba diving) başta olmak üzere doğa tutkunlarını Elbistan’da buluşturmak için bir dizi tanıtım çalışması sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün bu yöndeki girişimlerine, ilçede faaliyet gösteren doğa sporları dernek ve kulüpleri de destek veriyor.

Elbistan’ı doğa sporlarında bir çekim merkezine dönüştürme gayretleri kapsamında gökyüzü, su altı ve karada peş peşe etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ikisi, Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı’nda yapıldı. Etkinliklere, ELOFF Başkanı Galip Şahin, Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, Yıldız Doğa Sporları Kulübü doğa sporcusu Erol Bozkuş ile Yıldız Doğa Sporları Derneği dalış eğitmeni Alparslan Güler katıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, doğa sporcusu Erol Bozkuş ve birlikte Ceyhan Nehri’ne tüplü dalış gerçekleştirdi. Dalışta hem Pınarbaşı’nın su altı görüntüleri çekildi hem de göletin dalış turizmine ev sahipliği yapması için ön bilgi toplandı. Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği üyesi Korkut Akbaş da, paramotorla Pınarbaşı ve Elbistan semalarında uçuş yaptı. Etkinliklerin son bölümünde ise 26 Ağustos’ta yapılması planlanan offroad şenlikleri için parkur incelemesi yapıldı.

Dalış öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin tanıtımı noktasında doğa sporlarının önemine vurgu yaptı.

Elbistan’ın bu anlamda birçok doğa sporu için uygun bir habitatının olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Bir dizi sportif etkinlik hayata geçirdik. Değerli konuklarımız ve doğa sporcusu arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Pınarbaşı’nda bir tüplü dalış, paramotorla uçuş ve offroad etkinliğini birlikte hayata geçirmiş olacağız. Pınarbaşı’mızın özellikle yosundan arındırılması ile ilgili suyun temizlenmesi ve sporlarına hazır hale getirilmesi ile ilgili bir takım araştırmaları da beraberinde yapacaklar. Diğer etkinliklerimizle de Elbistan spora doyacak. Temmuz ve ağustos ayında bu dallarda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Ağustos ayı içerisinde yaklaşık 30 kulübün katılımıyla bir offroad şenliği düzenleyeceğiz. Bu tür etkinliklerin şehrimizin tanıtımı adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehir stresinden biraz da olsa insanın kendi özüne döndüğü, doğada kendini bulduğu faaliyetler düzenlemek için Elbistan’da doğa sporlarını destekliyoruz” dedi.

Yıldız Doğa Sporları Derneği doğa sporcusu Erol Bozkuş ise, “Spor alanında çok büyük potansiyel olduğunu ispatlayacağız. Yıldız Doğa Sporları Kulübü olarak buradayız. Pınarbaşı göletine dalış yapıp su altı görüntülerini çekeceğiz. Elbistan, bu noktada önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu bölgeye gelmek isteyen doğa sporu tutkunlarını çok güzel bir çevre bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Doğa Sporları Kulübü dalış eğitmeni Alparslan Güler de, “Elbistan’ın doğa sporları açısından gelişmesi açısından çok önemli bir çalışma. Su altına ineceğiz. Pınarbaşı’nı dalış turizmine kazandırmak için yapılacak çalışmalara yön verecek bir dalış gerçekleştireceğiz. İnşallah dalış severlerin ilgisini çekecek bir bölge olacak. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ELOFF Başkanı Galip Şahin ise, “Sayın Belediye Başkanımıza spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de bu tür etkinlikler de yer almaktan mutluyuz” dedi.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş da, “Elbistan’ımız havacılık açısından çok değerli bir yer. Yamaç paraşütü kursları veriyoruz. Motorlu yamaç paraşütü ile gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımızın da desteği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

#Pınarbaşı #tüplü dalış etkinliği
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