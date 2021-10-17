PİSERRO çalışanları için moral gecesi düzenledi

Fabrika bahçesinde düzenlenen gecede çalışanlar gönüllerince eğlendi.

PİSERRO Kurucusu Alirıza Kısakürek Aksu Haber’e yaptığı konuşmada, firmamızın bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan çalışanlarımızla bir araya gelmekten keyif aldım dedi.