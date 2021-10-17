PİSERRO çalışanları için moral gecesi düzenledi
1973 yılında kurucusu Ali Rıza Kısakürek tarafından temelleri Kahramanmaraş’ta atılan, bugün 700 çalışanı ile günlük 1.200 takım elbise ve 1.700 gömlek üretimiyle Türkiye’de erkek giyimin öncü markalarından olan PİSERRO çalışanları için moral gecesi düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 15:48
Fabrika bahçesinde düzenlenen gecede çalışanlar gönüllerince eğlendi.
PİSERRO Kurucusu Alirıza Kısakürek Aksu Haber’e yaptığı konuşmada, firmamızın bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan çalışanlarımızla bir araya gelmekten keyif aldım dedi.
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