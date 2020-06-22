Piserro Kahramanmaraşspor oyuncularına lig öncesi koronavirüs testi yapıldı

Halk sağlığı ekipleri tesis içinde testleri gerçekleştirerek futbolculara tesis çalışanlarına ve kulüp yönetimine test yaptı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Piserro Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Bülent Akan bizlerin ve oyuncularımızın sağlığı için bu testleri gerçekleştirdik dedi.

Piserro Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan şu ifadelere yer verdi.

“Oyuncularımızın ve bizim sağlığımız her şeyden önemli o yüzden bu testleri bugün yaptırdık umuyoruz ki oyuncularımızda ve bizde pozitif vaka olmaz” dedi.