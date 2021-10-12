PİSERRO Mersin A Plus mağazası açıldı
“Akdeniz Şıklığı” sloganı ile erkek giyiminde öne çıkan marka olan PİSERRO Mersin A plus mağazasını açtı.
1973 yılında kurucusu Ali Rıza Kısakürek tarafından temelleri Kahramanmaraş’ta atılan, bugün 700 çalışanı ile günlük 1.200 takım elbise ve 1.700 gömlek üretimiyle Türkiye’de erkek giyimin öncü markalarından olan PİSERRO, Mersin’de açıldı.
İddialı kreasyonları ile İngiltere, Fransa, İtalya gibi moda devleri ile yarışan PİSERRO, mağazalaşmasını da tamamlıyor. Bu bağlamda, bayi sahibi Aslıhan Bolat’ın yapacağı ve konsept olarak A plus açılan mağaza Mersin bölgesine hizmet edecek.
PİSERRO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kısakürek mağaza açılışında yaptığı konuşmada: “Kahramanmaraş merkezli firmamız, 700 kişilik üretim ekibi ile ülkemizin erkek giyiminde önemli firmalarından bir tanesi.” ifadelerini kullandı.
PİSERRO markasının kendisini çok umutlandırdığına değinen PİSERRO Mersin bayi sahibi Aslıhan Bolat “PİSERRO mağazasını Mersin’de açmaktan gurur duyuyorum” dedi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’de bu tür yatırımların çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da “Hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Kendimize takım elbise seçerken, uğrayacağımız noktalardan birisi PİSERRO. Ben sizin yüreğinizi, cesaretinizi kutluyorum. Mersin’e yeni bir değer kattınız” dedi.
Açılış mini bir konser sonrası son buldu.
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