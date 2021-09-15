Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir' in ruhuna mevlid-i şerif okundu
Suriye'nin İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir' in ruhuna mevlid-i şerif okundu.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2021, 11:32 15.09.2021, 15:42
Şehidin Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi İskan evlerindeki baba evinde okunan Mevlid-i Şerif programına; TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, askeri erkan, yakınları ve dostları katıldı.
Mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak Şehit Ramazan Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.
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