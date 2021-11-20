Piyasalarda son durum!
Dolardaki hareketlilik, altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 11:41 20.11.2021, 15:16
Doların tarihi rekorunu yenilemesiyle, gözler altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi.
Dolar fiyatlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi.
Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.
ABD Doları
ALIŞ(TL) 11,2183
SATIŞ(TL) 11,2850
ÖNCEKİ KAPANIŞ 11,2516 2,26 %
-
ALTIN (TL/GR)
- 668,09
- 668,22
- 1,17%
-
22 Ayar Bilezik
- 604,61
- 615,32
- 3,21%
-
Altın (ONS)
- 1.846,91
- 1.847,27
- -0,73%
-
Altın ($/kg)
- 59.080,00
- 59.092,00
- -0,73%
-
Altın (Euro/kg)
- 66.750,00
- 66.763,00
- -0,73%
-
Cumhuriyet Altını
- 4.229,00
- 4.368,00
- 1,39%
-
Yarım Altın
- 2.115,00
- 2.191,00
- 1,44%
- 23:59
-
Çeyrek Altın
- 1.057,00
- 1.095,00
- 1,39%
- 23:59
-
Reşat Altını
- 4.261,47
- 4.400,95
- 2,16%
-
Kulplu Reşat Altını
- 4.263,69
- 4.403,20
- 2,21%
-
22 Ayar Altın TL/Gr
- 598,06
- 621,19
- 0,92%
-
18 Ayar Altın TL/Gr
- 487,70
- 487,80
- 1,17%
-
14 Ayar Altın TL/Gr
- 365,07
- 434,55
- 0,91%
Namaz Vakti 20 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Athletic Bilbao
|13
|19
|8. Osasuna
|13
|19
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6