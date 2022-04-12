Play-Offlara kalan futbol takımları iftar yemeğinde bir araya geldi
Play-Offlara kalan takımları iftar yemeği organizasyonunda buluşturan yine Play-Offta mücadele edecek Onikişubat idman yurdu spor kulübü oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 14:57 12.04.2022, 18:04
Kahramanmaraş 1.amatör kümede grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar iftar yemeğinde bir araya geldi.
Play-Offlara kalan takımları iftar yemeği organizasyonunda buluşturan yine Play-Offta mücadele edecek Onikişubat idman yurdu spor kulübü oldu.
Teknik Direktör Serhat Kabudere öncülüğünde gerçekleştirilen iftar yemeğine TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak ve Yönetimi, Play-Offlarda mücadele edecek takımların başkanları, teknik direktörler, hakemler, sağlık görevlileri katılım sağladı.
Spor camiasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını dileyen Teknik Direktör Serhat Kabudere “bu akşam bizleri kırmayıp buraya gelen yöneticiler ve hoca arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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