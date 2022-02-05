Polis aracının kaputuna oturan civciv kostümlü vatandaş kafese konuldu
Kahramanmaraş'ta civciv kostümlü bir vatandaş, trafikte tek başına dans ediyordu. Civciv daha sonra yoldan geçen bir polis arabasının kaputuna oturdu. Oyunu devam ettiren polisler ise civciv kostümlü vatandaşı aracın arkasındaki kafese aldı. Bu anlar, izleyenleri güldürdü.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 10:44
Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti.
YAŞANAN ANLAR TEBESSÜM ETTİRDİ
Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşananlar izleyen vatandaşları güldürdü.
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