Polis ekipleri Kurban Bayramı’nı görevinin başında geçiriyor!

Şehrin giriş-çıkışları ve belirli uygulama noktalarında denetimlerine devam eden ekipler bu bayramda da halkın huzur ve güvenliği çalışıyorlar.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince “bayramınız kemerli olsun ve bayram yolunda, her şey yolunda” denetimleri yapılacak.

Uygulamayla vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası yollarda kazaların önlenmesi, aşırı hız, yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanımının engellenmesi ve vatandaşların varış noktalarına güvenli bir şekilde ulaşması amaçlanıyor.