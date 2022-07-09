Polis ekipleri Kurban Bayramı’nı görevinin başında geçiriyor!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Kurban Bayramı’nı görevinin başında geçiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 14:56
Şehrin giriş-çıkışları ve belirli uygulama noktalarında denetimlerine devam eden ekipler bu bayramda da halkın huzur ve güvenliği çalışıyorlar.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince “bayramınız kemerli olsun ve bayram yolunda, her şey yolunda” denetimleri yapılacak.
Uygulamayla vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, şehir içi ve şehirlerarası yollarda kazaların önlenmesi, aşırı hız, yorgun ve uykusuz bir şekilde araç kullanımının engellenmesi ve vatandaşların varış noktalarına güvenli bir şekilde ulaşması amaçlanıyor.
Namaz Vakti 09 Temmuz 2022
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|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
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|4. Başakşehir
|38
|65
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|38
|64
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|38
|59
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|38
|59
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|38
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|55
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|38
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|34
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|38
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
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|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31