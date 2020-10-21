Polis her yerde o kadını aradı
Kahramanmaraş'ta bir kadının 24 bin TL dolandırılmasını son anda polis engelledi.
Olay, 20.10.2020 günü Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet K.'yı(34) arayan telefon dolandırıcıları, polis olduklarını, suç örgütleri tarafından adına çok sayıda telefon sim kartı açıldığını, bu telefon hatları ile suç işlendiğini, suçĺulara operasyon yapmak için verdikleri banka iban numarasına para yatırmasını, suçluları parayı bankadan çekerken yakalayacaklarını söyledi. Kendisini sözde Başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Mehmet K, kart şifrelerini polis olduğunu zannettiği kişilere verdi.
Hesaptaki 18.500 TL çeken dolandırıcılar, bu defa da şahıstan eşinin numarasını aldı. Müstekinin Ev hanımı eşini de arayan dolandırıcılar, eşinin masum yere hapse gireceğini, acilen para yatırmasını ve suçluları yakalayacaklarını söyledi. Kadriye K. (29) evde bulunan 24 bin TL'yi alarak bankaya koştu.
Son anda dolandırıldığını anlayan Mehmet K., ise polise başvurdu.
Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Telefonu sürekli mesgul olan ve hangi bankaya gittiği belli olmayan Kadriye K.'yı tüm polis ekipleri il merkezinde banka ve bankamatik önlerinde aramaya başladı. Telsiz anonsu ile harekete geçen Çevik Kuvvet Personeli bir banka önünde kadınını farkederek durdurdu. Israrla para yatırmak isteyen kadına dolandırılmak üzere olduğu söylendi. Böylelikle kadının 24 bin TL dolandırılması polisin seri hareket etmesi sayesinde engellendi. Eşinin hesabına ise anında bloke konuldu. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı araştırma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, polisin, askerin, savcının veya bürokratın vatandaşı telefonla arayarak para istemesinin mümkün olmadığı, bu şekilde arayan kişilerin dolandırıcı olduğu, böyle bir telefon gelmesi halinde vakit kaybetmeden 155 Polis İmdat telefonunun aranması gerektiği hatırlatıldı.
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