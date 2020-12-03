Polis Katili Muhammet Karataş öldü!
Kahramanmaraş'ta bugün meydana gelen olayda Polis Memuru Barış Göl'ün katili Muhammet Karataş, Tedavi gördüğü hastanede öldü.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 23:31
Kahramanmaraş'ta bugün meydana gelen olayda cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın bir otelde olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Katil tarafından silahlı saldırıya maruz kalmıştı.
Saldırı da Polis Memuru Barış Göl Şehit olurken bir diğer Polis Memuru da yaralanmıştı.
Tüm şehir teyakkuza geçti ve katil kısa bir süre içerisinde yakalandı. Şahıs son görüldüğü yerde yani Mermi almak için gittiği Av Malzemeleri Bayisinde ihbar eden görevli tarafından vurularak teslim alınmıştı.
Polis Katili Muhammet Karataş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve öldüğü öğrenildi.
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