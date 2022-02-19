Polis memurunun cansız bedenini arkadaşları buldu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği personeli Seyit Ahmet Aksu’nun (37) görev yaptığı hükümet konağında cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah vardiya değişimi için hükümet konağına gelen polis memurları Seyit Ahmet Aksu’nun yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

Meslektaşlarınca haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu’nun hayatını kaybettiği belirledi

Aksu’nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Şanlıurfalı olan Seyit Ahmet Aksu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.