Polisler Drone Destekli Kış Lastiği Denetimi Yaptı

Şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği değişim zorunluluğu 1 Aralık tarihi itibariyle başlamasıyla bugün Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri Drone destekli kış lastiği denetimi yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 17:24
Polisler Drone Destekli Kış Lastiği Denetimi Yaptı

Şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği değişim zorunluluğu 1 Aralık tarihi itibariyle başlamasıyla bugün Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri Drone destekli kış lastiği denetimi yaptı.

Kahramanmaraş-Kayseri güzergahı olan Edebiyat Yolu üzerinde denetimlerde bulunan ekipler, kış lastiğini takmayan araç sürücülerine 776 TL idari para cezası uyguladı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerin aralıksız süreceğini kaydeden trafik ekipleri, sürücülerin kış lastiği uygulamasına hassasiyetle uymasını tavsiye etti.

#Kahramanmaraş #Kış lastiği #denetim
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