Polisler, Şehit Polisler için dua etti!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde, Eminyet Müdürü Bilal Erdem ve polisler, 5-11 Nisan polis haftası dolayısıyla Türkoğlu Şehitliğinde toplanarak, kuran ı kerim okudular.

Okunan Kuran tilavetinin ardından dular edildi ve sonrasında Polis araçları ilçede tur attı.

Yapılan konvoya, ilçe jandarma ekipleri, Türkoğlu Belediye ekipleri ve vatandaşlar da eşlik etti.