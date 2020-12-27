Polisler, sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemeleri için doğaya yem bıraktı

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince, kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.

Park ve bahçeleri ziyaret eden polis ekipleri, ilçe esnafından aldıkları yemleri sahipsiz kedi ve köpeklere verdi.