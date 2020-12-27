Polisler, sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemeleri için doğaya yem bıraktı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kovid-19 kısıtlamalarından sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2020, 14:22 27.12.2020, 15:27
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince, kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.
Park ve bahçeleri ziyaret eden polis ekipleri, ilçe esnafından aldıkları yemleri sahipsiz kedi ve köpeklere verdi.
12°
açık
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Menemen Belediyespor
|16
|19
|11. Bandırmaspor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|14
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Arsenal
|15
|17
|15. Leeds United
|14
|17
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12