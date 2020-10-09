Polisten silah kullananlara sıkı takip, bir ayda 115 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 115 şüpheli, 89 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 22:49 10.10.2020, 13:26
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Polisten silah kullananlara sıkı takip, bir ayda 115 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere  ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Polis ekipleri huzur uygulamalarında denetim ve taleplerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için  yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek  her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı.

Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler  ve araçları takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş eden 18 kişi suçüstü, üzerinde, ikametinde ve aracında silah ele geçirilen 88 kişi, icrai rezalet yaparken silah teşhir eden 5 kişi  ve olaydan sonra silahla  kaçan 4 kişi yakalandı.

Toplamda 115 şahıstan 28'i ruhsatsız 38 adet tabanca, 31 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 115 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

#Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü #silah
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