Pompalı tüfek dehşetine  14 yıl hapis cezası!

Elbistan’da 14 Kasım 2020 tarihinde güneşli mahallesinde terzilik yapan Hasan A.’ya pompalı tüfekle ateş edip ağır yaralayan Y.B.’nın yargılanmasına devam edildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Y.B. Türkoğlu Ceza Evi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık, amacının öldürmek olmadığını, olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti kasten adam öldürmeye teşebbüsten suçlu bulduğu Y.B.’yi 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.