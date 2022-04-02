‘Prestij Cadde’ çalışmaları başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ‘Prestij Cadde’ projesi kapsamında başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fatma Zehra Aslantaş, Arif Şen, Ramazan Kibar, Mustafa Saylak’ın da yer aldığı programda KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Sinan Çeçen, Başkan Hayrettin Güngör’e uygulama süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan saha ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde altyapı atağının başladığını belirtti.

AB Fonundan 100 Milyon Euro

Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçemizde 711 mahallemizde hamdolsun çok büyük çalışmalar hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğunu da altyapı oluşturuyor. Kahramanmaraş’ımızın hala çok büyük ölçüde altyapı çalışmalarına ihtiyacı var. Özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gerekiyor. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak” diye konuştu.

İlk Etapta 70 Milyon TL’lik Yatırım

Başlatılan altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıda da hızla imalatların başlayacağını belirten Başkan Güngör, “Daha öncede ifade ettiğimiz gibi Binevler Caddemizde gerçekleştirmeyi planladığımız Prestij Caddesi projemiz var. Proje kapsamında, İsmet Karaokur Bulvarı’nda altyapı çalışmalarımız başladı. İlk etapta bulunduğumuz noktadan Tapu kavşağına kadar uzanan 4 kilometre uzunluğundaki arterin altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Çalışmalarımızda bölgemize yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde en az 100 yıllık geleceğimize katkıda bulunacak bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış olacağız. Altyapı çalışmalarımız sırasında hemşehrilerimizin ulaşımda problem yaşamaması için etap etap ilerliyoruz. İlk etapta 70 Milyon TL’lik yatırım hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız sırasıyla devam edecek. Ayrıca bölgeye yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, geleceğe yönelik raylı sistem için bir alan da kazandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.