Probis Market, 365 gün hesaplı alışveriş imkânı sunuyor!

Özellikle müşterilerinin a’dan z’ye aradığı tüm ihtiyaçlara cevap veren Probis Market, sepet alışverişlerinde kasada net %5 indirim imkânı sağlıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte de tüm hazırlıklarını tamamlayan Probis Market, her bütçeye uygun alışveriş çeki ve ramazan paketleri oluşturuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Probis Market Mağaza Müdürü İrfan Berkant Tekinşen, hesaplı alışverişin adresi Probis Market’e davet etti.