Probis profesyonel bina ve site yönetiminden dikkat çeken çalışmalar

Vatandaşların ferah ve düzenli yaşamlarını sağlamayı hedefleyen Probis, kentte yapmış oldukları çalışmalarla dikkat çekiyor.

Probis Bina Yönetimi Denetçisi Erhan Yanık, Probis’in yaptığı çalışmaları Aksu Haber’e değerlendi.

Probis Profesyonel Bina ve Site Yönetimi anlaştıkları sitelere hangi hizmetleri sunuyor?

Peki, Kahramanmaraş halkı sizleri neden tercih etmeli?

2005 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta hizmet veren Probis Profesyonel Bina ve Site Yönetimi çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ferah ve düzenli yaşamlarını sağlamayı hedefleyen Probis, kentte yapmış oldukları çalışmalarla dikkat çekiyor.