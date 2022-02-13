Prof. Batı: “Geçmişimizi Öğrenerek Geleceğe Işık Tutabiliriz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Programlar kapsamında, Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile konferans gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Geçmişi Okumak, Geleceği Algılamak’ isimli konferansta tarihi iyi kavrayabilmek, geçmişteki birikimlerle geleceğe yön verebilmek, geleceği planlayabilmek gibi pek çok konu farklı açılardan masaya yatırıldı.

Geçmişle Gelecek Arasındaki İlişki

Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Batı, “Geçmişimizi bilmek geleceğimize yön verebilmemiz için son derece önemli. Özellikle kendi tarihimizi iyi öğrenerek geleceğimize ışık tutabiliriz. Çünkü tarih okumak sadece geçmişi öğrenmek değildir. Aynı zamanda günümüzde yaşanan olaylara anlam kazandırmak ve geleceği algılayabilmek demektir. Eğer bizler geçmişte yaşanan olayları ve nedenlerini iyi öğrenebilirsek gelecekte aynı hataları yapıp aynı durumlarla karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.