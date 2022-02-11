Prof. Batı’yla ‘Geçmişi Okumak, Geleceği Algılamak’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 12 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Uğur Batı ‘Geçmişi Okumak, Geleceği Algılamak’ konulu konferans düzenlenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat etkinlikleri sürüyor. Tiyatro, konferans, söyleşi gibi farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerde alanında uzman konuklar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 12 Şubat Cumartesi günü (yarın) Prof. Dr. Uğur Batı konferansı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program saat 17.00’da başlayacak. ‘Geçmişi Okumak, Geleceği Algılamak’ konulu konferansa tüm vatandaşlar davet edildi.
Uzman Konuklar Sanatseverlerle Buluşuyor
Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişin yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor. Şubat ayı boyunca tiyatro, söyleşi, konferans gibi etkinliklerde alanında uzman konuklar sanatseverlerle buluşacak. Düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.
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