Prof. Dr. Kireçci, 15 Temmuz’u Anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci’nin katılımıyla ‘İç ve Dış Dinamikler Kapsamında 15 Temmuz Darbe Girişimi’ temalı konferans gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliği takip edenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz gecesi yazılan kahramanlık destanını konu alan kısa film de katılımcılara izletildi.

15 Temmuz Direnişi Mazlum Milletlere Örnek Olmuştur

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Anadolu’yu ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar silsilesine katılan 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi gibi benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli açık her türlü fitne fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. Milletimiz tarih boyunca sayısız defa her şey bitti denildiğinde adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük başarılar elde etmiştir. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi milletimiz; aynı dirayeti, kararlılığı, azmi ve cesareti bir kez daha göstermiştir. Halkımızın 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş zulüm altında ezilen tüm mazlum milletlere örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’u Anlamak

Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, “Öncelikle doğup büyüdüğüm şehirde böylesine özel bir programda Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptım ve bu konuda bir de kitap hazırladım. Çalışmalarım sırasında bazı konuları çok yüzeysel olarak geçiştirdiğimize şahit oldum. Ancak problemleri çözmek ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için meseleyi iyi anlamamız gerekiyor. Bu noktada özellikle eğitimcilerin çok büyük sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz’u anlamak için öncelikle FETÖ’nün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu terör örgütü, kendilerine tabi, sorgulamayan, onların emirlerinden çıkmayan bir kısım insan yetiştirdi. Bu emir erleri de 15 Temmuz gecesi kendi milletine silah doğrulttu ve ihanet etti” diye konuştu.