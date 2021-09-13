Prof. Dr. Niyazi Can, Beyaz TV’de Yayınlanan Uyan Türkiyem programına katıldı

Uyan Türkiyem programı sunucusu Tahir Sarıkaya’nın sorularını cevaplandıran üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ülkemizin üretim ve ihracatında önemli paya sahip, el sanatları, yer altı-yerüstü zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Akdeniz’in incisi Kahramanmaraş’ı ve ‘sürekli öğrenmenin değişimin ve geleceğin adresi’ anlayışıyla eğitim, bilim ve teknolojide şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini anlattı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü münasebetiyle değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “12 Eylül 1980 darbesinden sonra 28 Şubat’ta ve en son 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi yaşandı. Biz milletin iradesine, milletin kararına karşı olan her türlü girişime ve darbeye karşıyız. Üniversitemizde de hem teoriyi en iyi şekilde bilen, aynı ölçüde uygulama ve pratiği bilen, özgür düşünen, irade ve kararlarına sahip çıkan, sorgulayan, araştıran nesiller yetiştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

KSÜ öğrencilerini alanlarının teorik bilgileriyle en iyi şekilde donatırken, onların uygulamada da tecrübelerini arttırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla ticaret ve sanayi kuruluşları ile özel sektörle ortak projeler yürüttüklerini de ifade eden Rektör Can, yürütülen ortak projeler ve kurulan merkezler vasıtasıyla şehrimize ve ülkemize katma değer oluşturmanın ve üniversitemiz öğrencilerine başarılı kariyer imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri, edebiyat, sanat ve ekonomi alanlarındaki başarılarından da bahseden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, kuyumculuk sektöründe İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ın, ülkemiz metal mutfak eşyası ve kırmızı biber üretiminin yüzde 60’ını karşıladığını, ayrıca kadın ayakkabısı üretiminde de ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Üniversite bünyesinde yürütülen proje, akreditasyon ve patent çalışmaları hakkında da bilgiler veren Rektör Can, üniversite olarak şehrin ve bölgenin sorunlarına çözüm önerileri getiren çalışmalara öncelik verdiklerini ve desteklediklerini belirterek, bu kapsamda tamamlanan, devam eden ve planlanan projelere ilişkin bilgiler verdi.