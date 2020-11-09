Prof. Dr. Niyazi Can, Üniversite TV yayınına katılarak KSÜ’yü anlattı!

Rektör Can, Üniversite TV’de yayımlanan “Okuyalım, Okutalım: Askıda Kitap” programına telefon bağlantısı gerçekleştirerek Üniversite TV Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin’in sorularını cevaplandırdı.

Konuşmasının girişinde yayın hayatına başlayan Üniversite TV’ye başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’nün mevcut durumu ve hedeflerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

KSÜ yönetimi olarak ‘insan merkezli yönetim’, ‘öğrenci memnuniyeti’ ve ‘istişare, içtenlik, isteklilik, ehliyet, liyakat’ anlayışını esas aldıklarının altını çizen Rektör Can, bu anlayışın gereklerini de aynen uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üniversitemizin akademik birimleri ve başarılarına ilişkin bilgiler veren Rektör Can, Covid-19 pandemi sürecinde önemli görevler üstlenen KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

KSÜ Tıp Fakültesinin son yıllarda uzman kadrosu ile fiziki ve teknolojik altyapısını önemli ölçüde yenilediğine ve güçlendirdiğine dikkat çeken Rektör Can, kalite iyileştirme ve akredite çalışmaları kapsamında Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ile Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniklerinin akreditasyon süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Tıp Fakültesinde akademisyen sayısının yüzde 45 arttığını belirten Rektör Can, Tıp Fakültesi Hastanesinde ise hasta başvuru sayısının yüzde 60, ameliyat sayılarının ise yüzde 65 arttığını ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de pandemiyle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Rektör Can, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin teşhis ve tedavi hizmetlerine ek olarak bölgedeki sağlık çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktardı.

Covid 19 virüsü ile mücadele kapsamında her türlü ihtimaller gözetilerek, tüm hazırlıklar tamamlanarak test ve tedavilerin devam ettiğini sözlerine ekleyen Rektör Can, “Bütün sağlık çalışanlarımız, Covid-19 ile ilgili hem üniversite içerisinde hem de şehrimize dönük bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini aralıksız sürdürmektedir.” dedi.

KSÜ olarak üniversite içinde çalışma barışını sağlayarak resmi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun ve etkili işbirliklerine imza attıklarının altını çizen Rektör Can, “Üniversitelerin öğretim, araştırma, teknoloji üretme sorumlulukları yanında topluma hizmet sorumluluklarının da olduğunu her fırsatta dillendiriyoruz. Eğitim çalışanlarına ve okul müdürlerine, çiftçilerimize, spor alanına, belediyelere,

talep eden işletme/sektörlere yönelik eğitimleri aksatmadan sürdürüyoruz.” diye konuştu.

KSÜ öğrencilerini alanlarının teorik bilgileriyle en iyi şekilde donatırken, onların uygulamada da tecrübelerini arttırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla ticaret ve sanayi kuruluşları ile özel sektörle ortak projeler yürüttüklerini de ifade eden Rektör Can, yürütülen ortak projeler ve kurulan merkezler vasıtasıyla şehrimize ve ülkemize katma değer oluşturmanın ve üniversitemiz öğrencilerine başarılı kariyer imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş’ta Ar-Ge eksikliği nedeniyle yapılamayan, ancak araştırılmasında fayda görülen bölgesel sorunları belirlemek üzere kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen yazışmalar ve ikili görüşmeler neticesinde şehrin sorunlarını belirleyerek bu alanlarda yapılan proje veya tez araştırmalarına üniversite senatosu olarak yüzde 50’ye kadar ek destek sağladıklarını dile getiren Rektör Can, şehre daha iyi hizmet verebilmek için Teknokent ve ÜSKİM’in yanı sıra üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 25 uygulama ve araştırma merkezinin de etkin çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde üniversitemizde son iki yılda AB, Doğaka/Bakanlıklar, Tübitak/Santez ve BAP projelerine başvuru ve kabul edilen proje sayıları ve patent başvurularının önemli ölçüde arttığını ifade eden Rektör Can, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları arttırmak amacıyla son 2 yılda mevcut 17 uygulama ve araştırma merkezini güçlendirdiklerini ve ayrıca şehrimiz ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak 8 yeni uygulama ve araştırma merkezi kurduklarını söyledi.

Edebiyat şehri Kahramanmaraş’a yakışan Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM), Türkiye üniversitelerinde ilk kez kurulan KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER), özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin çocuk yaşlarda üniversite ile tanışarak ilerde yüksek öğretim imkanından yararlanmaları için KSÜ Çocuk Üniversitesi, üniversitemize ve şehrimize yönelik depremle ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri veren KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi, şehrimizdeki Germanicia antik kenti proje, araştırma ve kazı çalışmalarına bizzat katılarak danışmanlık hizmetlerini sürdüren KSÜ Doğu Akdeniz Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin bu merkezlerden birkaçı olduğunu belirten Rektör Can, “Üniversitemizde nitelikli eğitim ve öğretimi çok önemsiyor, birliğimizi ve dirliğimizi koruyor, ayırım yapmadan herkesle ve her iç ve dış paydaşlarımızla işbirliklerimizi güçlendiriyor, üniversite – kamu kurum ve kuruluşları ve sanayi ile işlevsel işbirliklerini güçlendiriyor; tüm plan, politika ve uygulamalarımızı da titizlikle takip ediyor ve değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı