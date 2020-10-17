Prof. Dr. Nurullah Genç'ten "Başarı Bedel İster" konulu konferans
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Akademi tarafından Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç 'in katılımı ile "Başarı Bedel İster" konulu bir konferans düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 15:39 17.10.2020, 17:21
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Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi ve Kahramanmaraş akademi tarafından Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç 'in katılımı ile "Başarı Bedel İster" konulu bir konferans düzenlendi.
Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç Başarının yeniden sorgulanması, değerlendirilmesi ve gençlerimize kazandırılması gerektiğini belirtti.
Şair ve Akademisyen Genç, başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Prof. Dr. Genç, hikâyelerle süslediği konuşmasında; toplumun refahı için, planlı bir şekilde çalışan, hedefleri olan, tarihini, kültürünü ve kendisini tanıyan insanlar olmanın önemine vurgu yaptı.
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