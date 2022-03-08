Prof. Dr. Selma Ateş: “Kısıtlamaların Kademeli Olarak Kaldırılması Normal”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında, COVİD-19'la mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırıldığını, kapalı ortamlarda ise mesafe kuralına göre uygulanacağını, kurum ve kuruluşlara girişlerde artık HES kodu sorgulanmayacağını ve okullarda ‘sınıfların kapatılması uygulamasının’ sona erdiğini belirtmişti. Alınan bu kararları değerlendiren KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, Avrupa’daki birçok ülkenin kademeleri olarak kaldırıldığını belirterek, “Ülkemizde aşılama oranlarının artması ve daha hafif etki gösteren omicron varyantının etkin hale gelmesi nedeniyle artık bu kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerekiyor. Bu kısıtlamaların ülkemizde de kaldırılması normal” ifadelerini kullandı.

“Tedbiri Elden Bırakmamak Lazım”

Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Ateş, Omicron varyantının diğer varyantlar kadar ağır enfeksiyon yapmadığını, fakat bunun riskin azalmış olduğu anlamına gelmediğinden ifade etti.

65 yaşın üzerinde immünsüpresif kişilerde, aşısız kişilerde ve gebelerde biraz ağır enfeksiyonlar olabileceğini fakat pandemide gördüğümüz diğer varyantlara göre hastalık yapıcı etkisinin daha az olduğunu, hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğunu ve daha hafif seyirli görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ateş, “Hastaneye yatış oranları da omicron varyantının etkin hale geçmesiyle beraber oldukça azaldı ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Genel toplumun mutlaka aşılarını olması gerekiyor. Aşı oranlarını artırmamız gerekiyor ki bu alınan son kararlar devam ettirebilsin ve kısıtlamaların kaldırılması sürdürülebilsin.” dedi.

“COVİD-19’da Varyant Sayısının Fazla Olması Biraz Kliniği Karıştırdı”

Prof. Dr. Selma Ateş, COVİD-19’un geleceği hakkında da konuştu. Ateş, “Covid-19 salgınına baktığımızda, geçmişteki salgınlarda bunların mevsimsel grip haline dönüştüğünü, çok azda olsa sporadik vakalar olarak devam ettiğini görüyoruz. COVİD-19’da varyant sayısının fazla olması biraz kliniği karıştırdı ama en son oluşan varyant biraz toplumsal bağışıklığın artmasına katkı da bulunacak diye düşünüyorum. Hastalık yapıcı etkisi fazla olan bir varyant gelişmezse artık COVİD-19’un yavaş yavaş mevsimsel grip etkenleri gibi değerlendirilecek bir hastalık olarak belli bir süre aramızda dolaşacağını düşünüyorum” dedi.