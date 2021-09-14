Prof. Dr. Selma Ateş, yüz yüze eğitim dönemine ilişkin önemli uyarılarda bulundu

Çocukların, öğretmenlerin ve okul personelinin tamamının okul ve servislerde bulundukları süre boyunca maske takması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Selma Ateş, “Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 18 yaş üzerinde aşılama daha önceden başlanmıştı okulların açılması ile birlikte öğrenci hareketliliğini olması hastalığın yayılması, yaygınlaşması ve varyantların ortaya çıkması açısından ciddi bir risk içermektedir. Aynı zamanda da bu yaş grubu üzerinde hastalığın daha ağır seyrettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu grupta aşılanma oranımızı dahada yüksek seviyelere çıkarmamız gerekli. Özellikle bizim gibi genç nüfusu fazla olan ülkelerde sürü bağışıklığını yakalamak ve salgını tamamen kontrol altına almak için 12 yaş üstü olan grupta, İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde aşılamalara başladılar. Ülkemizde 12 yaş üzeri bireylerin aşılamasına aile onayı ile başlatıldı.” dedi.

"ÇİFT DOZ AŞILANMA LAZIM"

Okullarda alınacak önlemlerin başında sınıfların havalandırılmasının geldiğini, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanında okullarda oluşabilecek enfeksiyon zincirinin kırılması için kurallara titizlikle riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Ateş, şöyle devam etti:

“Okulların açılmasıyla birlikte Özellikle okullara başlayacak olan kişilerin, aile bireylerinde eksik aşı varsa tamamlanması, aşısız kişilerinde aşılanması gerekli. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, öğrencilerle temasta bulunacak, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye vs. hizmet sektörlerinde çalışan kişilerinde çift doz aşılanmaları önemli. Aşı koruyucu önlemler arasında çok önemli olmasına rağmen aşılama ile birlikte mesafe maske ve hijyen kurallarına da uyum okullarımızı açık kalabilmesinin sağlanması İçin önemli.” diye konuştu.

MASKE

Ateş, “Öğrencilerimizle temas da bulunan tüm hizmet sektörü çalışanları maske takmalı. Maskenin özellikle çocuklar için uygun boyutta olması, nem ya da ıslandığı hissedildiği anda da yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu da kullanılabilir. Maskeler, sadece yeme ve içme sırasında çıkartılmalı onun dışındaki tüm ortamlarda maskeli olunmalıdır.“ dedi

SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI

Prof. Dr. Selma Ateş, “Ders sırasında sınıf pencereleri, risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları teşvik edilmeli bu sırada, sınıflar en az 10 dakika süre ile havalandırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

MESAFE KURALLARININ UYGULANMASI

Ateş: “Okul bahçesinde ve çevresinde, yemekhanelerde, dersliklerde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenmeli sosyal mesafeye uyum kesinlikle sağlanmalı. Sınıf içerisinde öğrenciler aynı yönde oturtulmalıdır.”

TEMİZLİK

Prof. Dr. Ateş, “Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmalı ve el hijyeni teşvik edilmeli. Farkındalığı arttırmak için aralıklı bilgilendirmeler yapılmalıdır.” dedi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajında yeni eğitim öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Liseler, ortaokullar ve ilkokul öğrencileri 6 Eylül’de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz 1-3 Eylül tarihleri arasında yüz yüze eğitime başladılar. Ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, salgının seyrinde büyük değişiklik olmadığı takdirde 27 Eylül 2021’de başlayacaktır. Her şeyin başının sağlık olduğunu geride bırakmış olduğumuz pandemi süresince daha da yakından öğrendik. Ülkemizi ve tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle geleceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni dönemde derslerine daha çok çalışmaları maske, mesafe ve temizlik ve özelliklede el temizliğine dikkat etmelerini bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.