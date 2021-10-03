Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu federasyon başkanlığına yeniden aday!

Görevi yürüttüğü süre zarfında yapmış olduğu önemli çalışmalarla camia da iz bırakan Çolakoğlu yeniden aday olarak daha güzel işlere imza atacağının altını çiziyor.

Çolakoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklama da görev aldığı süre içerisinde yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Yeniden neden aday olduğunu da açıklayan Çolakoğlu “görevde olduğumuz dönemde hedefleyipte başkanlık zamanımızın yetmediği için yarım kalan çalışmaları tamamlamak için yeniden aday olmak istedim” diye konuştu.

Son olarak neler yapacaksınız sorusuna Çolakoğlu şöyle cevap verdi.