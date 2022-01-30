Prof. Dr. Uğur Batı, sevenleriyle buluştu!
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2022, 11:54
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda Prof. Dr. Uğur Batı, “Sınırları Aşmak” isimli söyleşi gerçekleştirdi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide öğrenme ve yaratıcılık konuları konuşuldu.
Söyleşinin ardından Prof. Dr. Uğur Batı düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
Namaz Vakti 30 Ocak 2022
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