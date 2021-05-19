Prof. Eker’le ‘Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Halk Sağlığı ve Sosyal Sorunlar’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor. Alanlarında uzman konuklar tarafından verilecek olan eğitim seminerleri 18 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker olacak. 20 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklar, yaşlılık döneminde yaşanan sosyal sorunlar ve toplumun yaşlılara bakış açısı gibi pek çok konu masaya yatırılacak.