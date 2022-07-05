Prof. Kireçci 15 Temmuz Darbe Girişimini Anlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 6 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci’nin katılımıyla ‘İç ve Dış Dinamikler Bağlamında 15 Temmuz Darbe Girişimi’ temalı konferans gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde katılımcılarla buluşacak konferans saat 14.00’te başlayacak. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi ve daha sonrasında yaşanan süreçler gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı etkinliğe tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.